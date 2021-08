KUULA SAADET | Milline ettevõte on kindel rohetrükiste eestvedaja Eestis?

Üheks suureks Ecoprinti edasiviivaks hüppeks oli enda ainulaadse patenditud kaubamärgi Roheline Trükis väljatöötamine aastal 2003. Tihedas koostöös nii Eestimaa Looduse Fondi, trükivärvi tarnijate kui ka paberimüüjatega. Samal ajal kui teised trükikojad sammusid mööda sissekäidud rada, mõtles Ecoprint juba toona roheliselt.

„Näeme ja arvame kindlalt, et säästev ja keskkonnasõbralik mõtlemine on uus norm. Konkurendid on meile ajaga järele jõudnud ning Ecoprint on otsustanud taas olla suunanäitaja, vahetades pea kogu masinapargi veelgi säästlikuma ja ressursitõhusama tehnoloogia vastu, uuendades tootmishooneid, optimeerides energiakasutust ning viies jääkide tekke võimalikult minimaalseks,” räägib Tärn.

Uue masinapargiga on kadunud vajadus kasutada trükiplaatide ettevalmistamisel kemikaale, kuna mindi üle protsessivaba trükiplaadi tehnoloogiale. Mis tähendab, et trükiplaat ei vaja enam ilmutamist, loputamist ega kaitsekihiga katmist. Trükiplaat saab trükimasinas trükikõlblikuks niisutusveega kokkupuutel, tänu millele on kasutatava vee kogus vähenenud ligi 80%. Samuti vähendatakse selle sammuga jääkmaterjali teket 12%.

„Oleme oma klientidelt kuulnud, et keskkonnasõbralike ehk ökotoodete jaoks pole eelarves ruumi. Ökot peetakse kalliks, kuid tegelikult ei saa öko ja eco vahele panna võrdusmärki. Mida keskkonnasõbralikumalt suudame toota, seda väiksemad on omakulud ning ka hind kliendile. Ettevõtjad vajavad kindlust, et see, mida nad teevad, on nii eetiliselt õige kui ka rahaliselt kasumlik. Meie Ecoprindis arvame selle kindluse leidnud olevat,” lisab turundusnõunik.

