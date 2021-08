Lunastuse otsing või kasulik suhe? Teadmata jõud meelitab oravaid järjepanu usklikuks

Reformierakonna kantsis Tartus on sealsed linnapead aastakümneid nautinud sümbiootilist suhet kohaliku Pauluse kirikuga ega eita, et see on toonud valimistel hääli. Samas vaimus on kirikusse astunud rida oravapartei tipp-poliitikud ka pealinnas.