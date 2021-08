ARVUSTUS | „Sitsi Silentium” ehk Vaikus enne tormi

Augustikuu sumedatel õhtutel kutsub teatriühendus Misanzen avastama suurejoonelist Balti Manufaktuuri lugu „Sitsi Silentium”. See maagilis-realistlik teatrietendus kulgeb läbi Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku ehk Balti Manufaktuuri üle sajandipikkuse ajaloo. Lavastaja Helen Rekkor ja dramaturg Mihkel Seeder on lahendada võtnud suursuguse ülesande: kuidas mahukas töölisklassi lugu teatraalselt, tõetruult, köitvalt ja aupaklikult publikuni tuua? Pidagem meeles, et vabrikus töötasid ketrajate ja kudujatena peamiselt naised.