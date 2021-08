Kiri saabus Tähtverre arvutikuvarile hilisõhtul ja jõudis sinna Läänemere nurgalt ehk Hiiumaalt. Saatis selle kõrgema haridusega ja rahvusvahelise kogemusega spordimees, kelle nimi ütleb midagi vanema põlve treeneritele. Mees koos abikaasaga on suvehiidlased, kelle häärber asub kilomeetri jagu rannast sisemale ja saarega tiigist mõnikümmend meetrit mere poole. Tänu tema kirjadele – kord või paar kuus – saan ma hea ülevaate hindadest Hiiumaa ehitus- ja ehitusmaterjalide turul. Meeliülendavaid uudiseid sealt ei tule, ei tulnud seegi kord. Seevastu leidus minu vana, väga vana sõbra kirjas paar lauset, mida ma üldse ei oodanud. Need laused olid järgmised: „Presidendist. Mitte ma ei saa aru, et kui avalikult otsitakse uut naist, miks siis keegi ei julge enam rääkida vana naisega, vaid tehakse nägu, nagu seda polnukski. Mitte ükski Eesti erakond pole seda teinud. See on taktitu ja inetu.“