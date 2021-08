JUHTKIRI | Külmlao kobarkäki eest peab keegi vastutama

Kobarkäkki uurinud erikomisjoni raportist võib lugeda, et asi hakkas viltu vedama juba 2014.–2015. aastal, kui alustati terviseameti külmladude projekteerimist. Sellest möödunud aja jooksul on asjasse puutuva ministeeriumi ja riigiasutuste eesotsas toimunud muudatusi. Praeguse tervise- ja tööministri Tanel Kiige ning terviseameti peadirektori Üllar Lanno süüks ei saa panna kogu korralagedust.

Ent see ei tähenda, et Kiik ja Lanno ei peaks vastutama, nagu nad ise paistavad arvavat, sest istuvad endiselt oma ametikohal. Ravimite riknemiseni viinud temperatuuritõus leidis ju aset nende ametiajal. Ja üldse, milleks Kiik möödunud sügisel „uue luua” ehk Lanno ametisse määras? Uue juhi iseenesestmõistetav ülesanne on märgata eelmiste juhtide ajal tehtud vigu ja parandada puudusi. Nii Kiik kui ka Lanno on olnud oma ametis küllalt kaua, et pidada vaktsiinide riknemist ka nende, mitte üksnes eelkäijate süüks.