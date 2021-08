Meil on hetkel president, kelle välispoliitiline haare on nii massiivne, et ta oli vahepeal täiesti tõsiseltvõetav kandidaat OECD juhiks. Sellisel tasemel on väga vähe eestlasi üldse ajaloos olnud. Mida teeb aga Jüri Ratas? Selmet reformi ja sotsidega Kaljuranna jätkamises kokku leppida ja keskenduda ühiskonna pärismurede lahendamisele, blokeerib ta kogu poliitilise elu tsirkusega, kus varrukast võetakse soliidseid inimesi (kellel puudub välispoliitiline potentsiaal) ja lavastatakse töötegemist.