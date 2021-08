Oktoobris valitakse kohalike omavalitsuste volikogusid. See on valijatele esimene võimalus väljendada oma arvamust viimase 2,5 aasta Eesti sündmuste kohta. Poliitikutele põhjustab see lootuse ja hirmuga segunenud ootusärevust, kas populaarsusreitingutest paistvad trendid muutuvad valimistulemusteks või mitte. Murelikult tasub valimisi oodata Keskerakonnal, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal ja Isamaal, sellal kui Reformierakond, EKRE ja Eesti 200 saavad pigem lootusrikkad olla.



