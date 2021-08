JUHTKIRI | Keskendume pandeemiast jagu saamisele

Peamine on, et vaktsineerimine läheks hoogsalt edasi. Isegi eakate hulgas on veel paarkümmend protsenti vaktsineerimata, kuigi eakate puhul on väga selge, et vaktsiinist on palju kasu. Mida kõrgem vanus ja kehvem tervis, seda rohkem sarnaneb puutumata jäämisele või läbipõdemise kaudu immuunsuse saamisele lootmine Vene ruleti mängimisega.