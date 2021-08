TAGATOA ÕPPETUND | Püss ikkagi paukus

Ameeriklased on juba aastaid rääkinud, et nad on väsinud liitlaste kaitsmise koormast ja USA julgeolekugarantiide varjus elavad riigid võiksid ise rohkem pingutada. Seda on ameeriklased rääkinud NATO liikmetele, viimase USA presidendi ajal peeti aga ka näiteks Lõuna-Koreaga pingelisi läbirääkimisi selle üle, kui palju peaksid korealased USA sõjaväe kohalviibimise eest maksma. Sel kuul lõi siis välk sisse Afganistani.

EeJüri Ratase kaks valitsust said aru, et 2% on üksnes stardipositsioon, mitte finiš, aga Kaja Kallase valitsus nägi võimule tulles seal üksnes kerget kokkuhoiukohta. See peab muutuma.