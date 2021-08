NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: president ja sitikas

õib juhtuda, et järgmise nädala alguses valitakse Eesti presidendiks Alar Karis. Võib muidugi ka juhtuda, et ei valita. Aga kui valitakse, siis paraku mitte sellepärast, et kõik rahvasaadikud on juba aastaid mõelnud: „Oo, Karis oleks imeline president!”, ehkki see võib ju isegi tõsi olla.

Valitakse ikka sellepärast, et EKRE ei saaks valimiskogus Henn Põlluaasa üles seada ja kuu aega tühja tünni kõmistada. Ja valitakse sellepärast, et Keskerakond on nõus valima ükskõik keda, peaasi et presidendiks ei jääks edasi Kersti Kaljulaid.