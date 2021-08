Nimelt teatasid täna sotsid, et ei toeta Alar Karist presidendikandidaadina, küll aga lubavad oma saadikutel hääletada tema poolt. Eile valis sama taktika Isamaa.

Koalitsioonipartnerid Reform ja Kesk on Karise taga ja kinnitavad seda juba ka agaralt enda allkirjadega, ent see teeb riigikogus maksimaalselt kokku 59 häält, mis on vähem kui äravalimiseks nõutav 68.

Ja uskuda võib, et mõni koalitsioonisaadik jätab ka Karise poolt hääletamata (sealhulgas viibib reformierakondlane Siim Kallas raskes seisus haiglas).

Miks hõõrub EKRE selle peale käsi? Kas Jüri Ratas ikka tahab, et Alar Karis saab presidendiks?