FOTOD | Lennusadamas avatakse näitus 1941. aasta Juminda meretragöödiast

„Näitus on üles ehitatud inimeste meenutustele sellest traagilisest sündmusest,“ ütles näituse kuraator Sander Jürisson. „Eelkõige on see rännak mälumaastikel, mida täiendavad lugusid illustreerivad esemed. Lisaks on välja toodud muuseumi püsiekspositsioonis olevate allveelaeva Lembit ja jäämurdja Suur Tõll seotus Juminda tragöödiaga, aga ka see, kuidas töötavad meremiinid,“ rääkis kuraator. Näituse kaaskuraatorid on Roman Matkiewicz, Arto Oll ja Aivar Jürgenson. Jürissoni sõnul on tegemist ka ühe esimese suure ajutise näitusega Eestis, mis on sedavõrd kompleksselt ligipääsetav erinevate vajadustega külastajatele.

Näituse kujundus- ja sisukontseptsiooni on ideestanud ja teostanud Eesti filmi-, ruumi- ja disainikunstnikud: kujunduse autorid on filmikunstnik Katrin Sipelgas ja arhitekt Ülo-Tarmo Stöör, režii Jaak Kilmi ja Kiur Aarma ning graafilise kujunduse on loonud Daniel Villems. „Kujunduskontseptsioon on Lennusadama sisekujunduse kahetasandilisuse teenistuses. Põhikujundiks said mustad sünged lained. Külastaja kogeb näitust – 80 aasta taguste sündmuste eelõhtut, traagilist ööd miiniväljal ja dramaatilisi pääsemisi – jalutades suunatult nelja-viie meetri kõrguste ähvardavate veemassiivide vahel,” selgitas auhinnatud filmikunstnik Katrin Sipelgas.

Näituse avapäeval, 28. augustil toimuval Muinastulede ööl süüdatakse peale muuseumi sulgemist iidne viipetuli koos tuleshowga Lennusadama välialal. Sündmus on vaba juurdepääsuga. Sellele järgneval pidulikul näituse avamisel kutsetega külalistele astuvad üles Chalice, Guido Kangur, toimub orelikontsert ja vaatemäng Utopia Entertainmentilt.

29. augustil kell 12-16 on muuseumikülastajad oodatud näituse „Põrgu Läänemerel“ eesti- ja venekeelsetele kuraatortuuridele ning pakutakse lisategevust lastele.

Lennusadam on avatud teisipäevast reedeni kella 10-17 ja laupäevast pühapäevani kella 10-19. Väikeses näitusesaalis on avatud „UMUK UDŽD OTB. Näitus mereväe- ja luureohvitserist Bruno Linnebergist“. Paks Margareeta on avatud esmaspäevast pühapäevani kella 10-19. Paksu Margareeta galeriis on avatud allveelaevade Lembit ja Kalev ristimise ja veeskamise 85. aastapäevale pühendatud fotonäitus. Muuseumeid saab külastada COVID-19 vaktsineerimise, haiguse läbipõdemise või negatiivse PCR testi tõendi ette näitamisel. Nõue ei kehti alla 18. aastastele lastele.