Kui kõiki Eesti riigijuhtimise olulisemaid otsuseid on hakanud määrama hirm selle ees, et Jüri Ratas jumala pärast ei vihastaks ja ei lõhuks valitsust, siis on see kõige selgem märk, et tänane parlament ja meid valitsev poliitiline süsteem on totaalselt kinni jooksnud.