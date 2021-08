Saabunud on taas kuldne nõukogudeaeg, kus propaganda ja tublid pioneerid slõugani ja sirge seljaga läbi elumerelainete sõuavad. Kõik need hõisked - mina teen, sest hoolin teistest. Vale puha. Sina teed, sest hoolid endast - ja see on okei! Ma hoolin ka. Endast. Endamoodi. Kui nüüd jõuda sotsmeediagruppide tavapäraste selleteemaliste vastuste lahkamiseni, et mittesüstitud ei tohiks siis ka haigla poole pöörduda, siis tõesti? Nad ei pea makse ka enam maksma? Kelle taskust siis lõpuks vaktsiin tuli?