Rasmus Kaljujärv uues sarjas isa rolli mängimisest: lapsed ära ei jooksnud, kui ma võtteplatsile saabusin

Tõusud ja mõõnad Rasmus Kaljujärve möödunud aastas on olnud tõususid ja mõõnasid, kuid millegi üle kurta ta ei taha. “Mõnikord oli tüdimus koroonast ja piirangutest suurem, teinekord väiksem, aga praeguseks olen ma vaktsineeritud ja loodan, et see kõige õudsem periood sellest viirusest on selja taga,” räägib Kaljujärv. Koroonapiirangud mõjutasid tööalaselt Rasmust samavõrd kui teisi teatrite koosseisulisi näitlejaid. “Pidime selle aja jooksul kahel korral Von Krahli sulgema ning ei saanud mängida,” meenutab Rasmus. Teatrite sulgemise ajal sai Rasmus kaasa teha paaris tudengifilmis, kuigi nende tegemine oli tema sõnul omamoodi katsumus, sest tuli kanda maski ja järgida rangeid piiranguid. Selle suve suurprojekt oli näitleja jaoks uue draamasarja “Süü” võtted, kus ta mängib ühte peaosatäitjatest. “Minu tegelase nimi on Sepo, kes on perekonnapea, isa kahele armsale tüdrukule ja ka poisile, kellega juhtub seriaalis koletu õnnetus,” räägib Rasmus. Antud rollile castingu’t ei toimunud, sest seriaali loojad kujutasid algusest peale Sepo rollis ette just Rasmust ning pöördusid pakkumisega otse tema poole. “Lugesin seriaali stsenaariumi ühe hooga läbi. See oli köitev ja tundus, et sellest võiks põneva loo saada,” kirjeldab Kaljujärv, kuidas temast sarja peaosatäitja sai.

Paralleelselt olevikus ja minevikus

Rasmusel on kogemust ja teadmisi näitlemise vallas palju, kuid iga uue projektiga kaasneb mõni põnev väljakutse. “Minu jaoks oli selle seriaali juures huvitav see, et tegevus toimub paralleelselt olevikus ja minevikus. Oma karakterit üles ehitada niimoodi, et milline ta oli kaksteist aastat tagasi ja milline ta on praegu olevikus - see oli päris väljakutseid pakkuv ja huvitav,” toob Rasmus välja. Ettevalmistus seriaali võtete jaoks erines selle poolest, et stsenaarium pole uhiuus. Nimelt on tegemist soomlaste poolt üles filmitud sarja Elisa eestistatud uusversiooniga. “Tavaliselt sa puutud kokku asjaga, mida keegi kunagi varem teinud ei ole ja sul on täitsa vabad käed. Siin oli huvitav näha seda, mismoodi üks loominguline kooslus seda juba tõlgendanud on. Oma rolli ettevalmistumisel nagu ikka - loed ja lased oma fantaasial lennata, et millise karakteriga tegelane võiks olla, millised on ette antavad olukorrad, kust tuleb ja kuhu ta läheb,” räägib Kaljujärv sarja taustast ja ettevalmistusest.