KOHALIKEL RADADEL | Maardulased on hädas haisuga. „Asi on lõhnast hästi kaugel, see on ikka rõve.”

Jõelähtme vallavolikogu liige ja kohalik kogukonnaaktivist Tiia Välk rääkis, et probleem algas üheksakümnendate teises pooles, kui Jõelähtme prügila ehitati. Tema sõnul lubati alguses, et prügila tuleb euronormidele vastav ja haisu väljapoole prügila territooriumit ei levi, kuid tegelikult asjad nii ei läinud.

„Seda haisu nimetatakse seaduse järgi lõhnahäiringuks, aga asi on lõhnast hästi kaugel, see on ikka rõve. Ööpäevaringselt on kogu aeg see hais õhus ja tuleb sulle akendest sisse tuppa. Tänapäeval on inimestel majad ehitatud sundventilatsiooniga nii, et see on paratamatu, et [hais] tuleb tuppa,” ütles Välk.