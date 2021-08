KOLUMN | Janek Mäggi: Karisel pole isegi kikilipsu vaja, tema järgi ongi sõna "karisma" tuletatud

Alar Karis ei ole piisavalt karismaatiline? Karismaatiline ta just on! Tema järgi see kaunis sõna „karisma“ ongi tuletatud! Ta ei ole kuskil, kus on töötanud, midagi korda saatnud? Kõik suured algatused on kollektiivsed, iseendale aurahade kaela riputamine on äratõusnud inimeste privileeg.

Muidugi on tore, kui riigi kõige tähtsamatel kohtadel dotseerivad inimesed näevad viisakad välja ja ajavad asjalikku juttu. Kuid veelgi tähtsam on inimlik olemus, mis selles ametis väga kergesti jäätub. Ilvese kikilips oli kuulus, kuid talletati uue presidendi tulekul kiiresti jääkeldri sügavkülma. Hiljuti vahetus Kadriorus isegi auvahtkonna pidulik riietus metsavormi vastu – mida igavam, seda parem. Mida tuimem, seda parem.