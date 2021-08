Maardu linna võimuladvikus on endale koha kindlustanud Keskerakond, kes viimastel kohalikel valimistel sai pea kaks kolmandikku valijate häältest. Keskerakond oli toona ainus, kes suurtest erakondadest linna volikokku pääses, ülejäänud volikogu moodustati erinevate valimisliitude liikmetest. Erakonnana on esindatud ka Eesti Ühendatud Vasakpartei, kellel on Maardu linnavolikogus üks liige, kuigi 2017. aasta valimistel mindi välja oluliselt pikema nimekirjaga.