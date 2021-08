Otsustav nädal. Kui kiiresti pärast viimaste USA vägede lahkumist näitab Taliban oma tõelist nägu?

Kolmapäeva hommikul jõuab kätte hetk, kui viimased USA sõdurid peavad olema Afganistani pealinnast Kabulist lahkunud ja võim kogu riigis on viimaks äärmusühenduse Taliban käes. Praegu pole veel võimalik öelda, millise kuju võtab uus kalifaat, kuid kui välismaalased on lõpuks riigist kadunud, hakkavad uue Afganstani tunnused selgemalt välja joonistuma.

Taliban on otse öelnud, et nad soovivad vältida 1990. aastate võimuaja kordumist, kui nad said valitseda rahvusvaheliselt põlu all olnud paariariiki. Ka iseloomustavad seda aega vussi keeratud majandus ja üha karmimaks läinud repressioonid, millega äärmuslased üritasid rahulolematuks muutunud rahvast taltsutada. Pole aga selge, milliste meetoditega üritab Taliban seda kõike 2021. aastal vältida.

Keskvõimu vastu võitlemiselt valitsuse juhtimisele ümber lülituda on alati keeruline, kuid pealinn Kabul langes sedavõrd kiiresti, et see üllatas ka äärmuslasi ennast. Ühtlasi tähendas see, et nad polnud jõudnud määrata, kes ja kuidas valitsema hakkab, ja üldse jäi uueks korraks valmistumiseks vähem aega, kui Taliban oli eeldanud.