Nicolas Cage tõuseb tuhast looga mehest, kes otsib oma siga

„Kelle käes on mu siga?” küsib endine tippkokk Rob (Nicolas Cage), endal näol verekirme. Võiks arvata, et ehk on tegu paroodiaga, aga nii see ei ole. Rob on eraklik trühvliotsija, kes elab metsaavarustes. Tema ainuke kaaslane on pontsakas trühvlisiga. Kui too röövitakse, mõjub see Robile sütikuna. Nüüd võiks ju mõelda, et läheb john-wickilikuks madinaks. Sellele viitas ka tumedates toonides treiler, millest jääb mulje, nagu kõnniks Rob, rusikas taskus, ja oleks valmis kõigile kere peale andma. Tegelikult on filmi fookus siiski millelgi muul.