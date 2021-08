KUULA SAADET | Kuidas päike raha teenima panna?

Elektri hind on teatavasti pidevas tõusus. Kust peaks alustama inimene, kes plaanib päikesepaneelid enda majapidamises kasutusele võtta? Just selle küsimusega Rando ja Risto igapäevaselt tegelevadki. Kuna kogu protsessis on ka palju bürokraatiat, siis võib rohelisele elektrile lülitumine tunduda esialgu väga keerulise ettevõtmisena. Saatekülalised räägivad lähemalt, kuhu võiks inimene pöörduda ja miks päikesepaneelidele üldse mõelda.