Alar Karis kui ainus kandidaat on üks-ühele sama 2016. aastaga, mil peale valimiskogu oli Kersti Kaljulaid ainus kandidaat. Kes iganes väidab, et „ainus kandidaat” on pretsedenditu ning demokraatiaga vastuolus, sel on õigus vaid osaliselt.

Ei oska ennustada, kas ja millises voorus Karis ja Kaljulaid saavad mõlemad olla kandidaadid, ent kui ka selline olukord läbi mängitaks, siis ei saaks keegi enam ei meil ega mujal spekuleerida, et võitis ebapopulaarsem ning teine kanti maha enne seda, kui häältelugemiseks läks.