Tartu ülikooli kliinikumis on praegu koostamisel täpne kava plaanilise ravi piiramiseks. Just kliinikumis on praegu ravil kõige rohkem koroonapatsiente, kokku 50.

Iga koroonavoodikoht tuleb aga millegi arvelt. Enne pandeemiat oli kliinikumi nakkushaiguste osakond 11-kohaline.