Ida-Euroopa töökäte lahkumine on Briti poeriiulid tühjaks jätnud

Hoiatused, et euroliidust lahkumine toob brittide jaoks kaasa toidunappuse, on tänavu suvel muutunud tõsisemaks. Päris defitsiidist on asi veel kaugel, ent osa Briti firmasid tunnistab probleeme toiduriiulite täitmisega. Kaupmeeste sõnul on puudujääke eeskätt piima, kanaliha, karastusjookide ja värske leivaga varustamises. Nädal tagasi teatas McDonald’s, et tarne- ja hankeraskuste tõttu lõpetatakse kõigis riigis asuvates einelates pudelijookide ja piimakokteili müük. Enne seda teatas kiirtoidukett Nando’s, et sulgeb grillkanapuuduse tõttu üle kümnendiku oma müügikohti.

Poodidele teeb muret eelkõige pühadeaegne ostubuum, kui laovarud ähvardavad nõudlusele alla jääda. Muu hulgas tähendab see, et paljud britid peavad tänavu jõulukalkunist ja muudest traditsioonilistest pühadetoitudest loobuma. Briti linnulihatootjate ühenduse teatel väheneb kohalik kalkunitoodang tänavu viiendiku võrra, sest ettevõtetel napib tööjõudu. Töökäte puudust süüdistavad ka teised toidutootjad, supermarketid ja maanteevedajate liit. Tarneahela nõrgim lüli on veokijuhid, keda läheks tööandjate sõnul vaja umbes 100 000 võrra rohkem. Kümneid tuhandeid vabu töökohti on ka Briti linnu- ja lihavabrikutes. Põllumajanduses kurdetakse hooajatööliste vähesuse üle.