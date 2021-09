GRAAFIK | Teatrid ja inimesed. Mitu näitlejat vahetab koduteatrit, Von Krahli hakkab taas juhtima Peeter Jalakas

Nagu igal sügisel vahetab ka nüüd hulk näitlejaid koduteatrit või hakkab hoopis vabakutseliseks. Tõsi, pärast „koroonalaineid” vabakutselise tee valinuid palju pole – Endlast lahkub Peeter Tammearu ja Rakvere teatrist Tarmo Tagamets. Varemgi vabakutselise leiba maitsnud kogenud näitleja, viimastel aastatel Endlas töötanud Tammearu teeb kaasa Tallinna Linnateatri kolmes lavastuses, sama paljus ka Endlas. „Praegu on töös Mroźeki „Emigrandid”, mille toon välja jaanuariks ning kus mängin koos Andres Raagi ja Allan Noormetsaga,” sõnas Tammearu. Rakvere teatri raudvara Tarmo Tagamets siirdub Lõuna-Eestisse. „Miks läksin? Ega siin suurt põhjust ole. Tahtsin Põhja-Eesti ree pealt maha, et olla perega Lõuna-Eestis, seal, kus on mu juured. Kokkuvõttes: tahan teha vähem,” sõnas Tagamets. Parasjagu lavastab ta Võrus peatselt esietenduvat argiballaadi „Kui õitseb naiste sitt suuvärk, on mul helge süda”. Samuti käib ta autokoolis ja seenel.