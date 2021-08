JUHTKIRI | Nüüd on Karisel aeg karismat näidata

Ümarama olekuga Karisel on Kaljulaidist vahest paremad eeldused saada kogu rahva presidendiks, ehkki kerge see ei ole. Vastasseisude tekitamine ja suureks puhumine on mõne erakonna põhiline populaarsuse võitmise strateegia. Vähe sellest, igat viisi polariseerumine on ikka veel ka laiem ühiskondlik suundumus.

Kuigi praegu on peaaegu kõik rahul, et president sai valitud, on õhus ka küsimärke. Karise maailmavaade on avalikkusele piisavalt avamata, teda pole nähtud debattides esinemas. Tema senine teenistuskäik – teadur eri ülikoolides, Tartu ülikooli professor ja rektor, riigikontrolör, Eesti Rahva Muuseumi direktor – tõenäoliselt kindlustab, et lati alt ta läbi ei jookse, aga ei taga veel, et temast saab särav president. Loodame kunagise tippteadlase heale õppimis- ja kohanemisvõimele. Karisel on nüüd aeg näidata ennast ka rahvamehena.