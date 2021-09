Ökoloog: kliimakriisist on veel võimalik võitu saada

On aeg lõpetada näo tegemine, et kliimasoojenemine ei puutu kuidagi meisse. Muutuste keerises on inimene üks enim ohustatud liike.

Mihkel Kangur Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent 13