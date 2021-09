Mu arvamus, et kultuuriasutustes käivad ise kah natuke kultuursemad inimesed, kujunes esimesel nädalal siiski natuke naiivseks. Ilmselgelt ei olnud me valmis selleks, et külastajad ei kuula uudiseid või arvavad, et neile reeglid ei kehti. Päris tüütu oli võtta vastu pooltuttavate kõnesid, et oleme sama valdkonna inimesed või kaugelt tuttavad, äkki ikka saaks tõendita kuidagi sisse. Või et kui me hoidume teistest inimestes eemale, kas äkki ikka oleks võimalik….