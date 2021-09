REPORTAAŽ JA VIDEO | Õpihuvi laagrid aitavad lastes koroonaajal kadunud teadmistejanu taastada

Ettenähtud aja möödudes on kohtuniku sõnul aeg asuda võistlustulle. Punane tiim on selle lühikese ajaga valmis ehitanud lausa nelja erineva lahendusega masinad, millega võistlustulle asutakse. Õhus on küll mingil määral tunda võitlushimu, aga lapsed paistavad rohkem huvitatud olema oma ideede katsetamisest ja realiseerimisest, mitte pelgalt võitmisest.

Vaevalt on möödunud paarkümmend sekundit, kui punase tiimi kapten on saanud valmis joonise, mille põhjal ta selgitab oma meeskonnaliikmetele, kuidas ülesannet lahendama hakatakse. Esimese ülesande edukaks lahendamiseks tuleb lastel ehitada masin, millega hiljem võistlustulle asuda. Kasuks tulevad geomeetriavaldkonna teadmised ja muidugi loogiline mõtlemine.

Haridus- ja teaduministeeriumil tuli kevadel idee korraldada õpihuvi tekitamise laagrid, mis aitaksid pärast koroonapandeemiast tingitud koduõpet lastes taas õpimotivatsiooni tõsta. Ministeerium toetas laagrite korraldamist 7,3 miljoni euroga. Õpetajad olid skeptilised ega uskunud, et sellised laagrid õpimotivatsioon tõstaksid. Seetõttu käisime augustikuus, suvisel koolivaheajal vaatamas, milline on Rakett69 Õpihuvilaager. Rakett 69 laagreid toimub aasta jooksul rohkem kui 600 üle Eesti ja nendest saab osa ligikaudu 10 000 last.

Kõigi võistkondade masinad töötavad probleemideta ning läbivad võistluse. Seetõttu otsustab kohtunik välja kuulutada viigi ning võitjad ja lõpuduelli minejad selgitatakse järgmise ülesande käigus.

Aju vajab töötamiseks energiat, mistõttu ootab lapsi enne teist ülesannet lõunasöök ning väikene paus. Lastega juttu tehes selgub, et enamik neist soovivad kindlasti tulevikus „Rakett69” saates osaleda. Rõõm on näha nii entusiastlikke ja teadushimulisi lapsi, kes kannatlikult aga suure huviga ootavad, et saaks juba uue ülesande kallale asuda.

Pausi ajal käiakse õues värsket õhku hingamas ning veedetakse aega rühmaliikmetega. Nutitelefone laste käes ei näe, need tunduvad unustusehõlma vajunud olevat.

Pärast teise ülesande tutvustust langeb taas klapp ning meeskonnad asuvad sära silmis uut ülesannet lahendama. Kuigi on juba kolmas laagri päev, ei ole näha ühtegi märki väsimusest. Mõne tiimiliikme tähelepanu tundub vahepeal hajuvat, kuid kaptenid hoolitsevad selle eest, et kõik ülesande lahendusse võrdselt panustaksid.

„Me saame aru,” teatab rohelise tiimi kapten eneseteadlikult, kui juhendaja pakub abi ülesande lahendamisel. Abi nad tõesti ei vaja. Meeskonnad arutavad ja ehitavad sihikindlalt. Kui esimene lahendus ei tundu töötavat, mõeldakse käigupealt uus.

4. klassis õppiv sinise meeskonna liige proovib mulle lihtsalt selgitada, kuidas tema teise ülesande lahendust näeb ja mida meeskonnas selle lahendamiseks praegu tehakse. Teises ülesandes tuleb kasutada loogilist mõtlemist ja teadmisi optika valdkonnast. „Kas ka mina suudaksin selliste lahenduste peale tulla?” jääb pähe ketrama küsimus, kui laste tegevusi jälgin.

Piiritu ja siiras rõõm

Teise ülesande võitjaks osutub punane meeskond. Nende ehitatud tööriist aitas neid ülesande lahendamisel õige vastuseni. Punaste rõõm on piiritu ja siiras, kuid tundub, et roheline ning sinine tiim on samuti väga lustlikult meelestatud. Nad ei jõua ära oodata, et lõpuduellile minna.

Sinisele ja rohelisele meeskonnale antakse vajalikud vahendid ning kohtunik annab stardi duelliga alustamiseks. Ehitised kerkivad, kukuvad ümber ning kerkivad uuesti. Punane tiim elab duellile ergutavalt kaasa. Aja lõppedes väljub duellist võitjatena roheline tiim.

Taaskord mõistan, et keegi ei ole siin üksnes võidu eest väljas. Lapsed on siiralt õnnelikud, et neil on võimalus ülesannete lahendamisel meeskonniti töötada ning oma ideid jagada ja katsetada.

Rakett 69 Teadusstuudio tegevjuhi Kristi Märtini sõnul on nende laagrite eesmärk tutvustada tööriistu ja võimaldada lastele käelist tööd. Kristi sõnul vaimustuvad nutiajastu lapsed sellest, kui saavad midagi oma käega ära teha. Viimasel laagripäeval kogetu põhjal nõustun täielikult Kristiga. Siinsed lapsed on tõesti täis õpihuvi, nad saavad omavahel suhelda ja üksteisega ideid jagada, innustavad ning motiveerivad üksteist.

Ning mitte ainult üksteist, vaid ka mina tunnen päeva lõpuks, et minus süttis tänu lastele teadus- ja õpihuvi. Õpihuvi tekitamise laager täielikult oma eesmärgi.