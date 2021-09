Lühike vastus on ei. Esiteks on Timesi nimetatud 83 miljardit dollarit kogusumma, mille USA on viimase 20 aasta jooksul Afganistani relvajõududele eraldanud. See hõlmab kõikvõimalikku varustust tankidest saabaste ja kütuseni, aga ka väljaõppele tehtud kulutusi. Ka ülejäänud Timesi graafikusse märgitud numbrid viitavad viimase 20 aasta vältel soetatud tehnikale. Aja jooksul on suurem osa sellest lahingutegevuse käigus hävinud, amortiseerunud või enne USA vägede lahkumist töövõimetuks tehtud. Näiteks jääb Timesi graafikust mulje, nagu oleks Talibani valduses üle 30 USA päritolu transpordikopteri, kuid tegelikult jõudsid ameeriklased neist enamiku kaasa võtta või lennuvõimetuks teha. See ei tähenda, et Taliban ei oleks üldse USA tehnikat valitsuvägede käest või USA poolt mahajäetuna sõjasaagiks saanud. Sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses ilmub ohtralt materjali taliibi taliibidest USA soomukite, aga ka näiteks Blackhawki kopterite pardal.