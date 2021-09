GALERII | Kunstnik vormis suurlinna olelusvõitluse isikunäituseks

“Tõus” ei ole aga millegi kokkuvõte ega lõpp-punkt – meie loo peategelasel on vaatamata senistele töövõitudele endiselt pikk tee minna ja seega on siin eksponeeritud maalid kõigest osa ühest suuremast loost. Lühike peatuspunkt, et koguda hoogu järgmiseks hüppeks. Me ei tea, kuhu järgmine teeots viib ning mis teda ees ootab, aga võime olla kindlad, et paar päeva pärast siinse näituse avamist on ta tagasi Berliini stuudios, ümbritsetuna värvidest, armastusest ning tahtest veelgi edasi liikuda. Kellelegi meist ei ole midagi igaveseks kingitud, aga seni, kuni tuul puhub õigest suunast, lendavad värvid lõuendile edasi ning tõus jätkub.