NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: silla ehitamine

„No ikka selle peal, mille president Karis ehitab. Kerstist polnud ju asja, ma mitu korda läksin tema juurde selle jutuga, et ehita sild, aga kus tema! Ja ega naisterahvas sellise tööga toime tulegi – ei, ma ei tahtnud sind solvata, aga tõsi ta ju on, sild pole mingi kogelmogel, mille lihtsalt köögis valmis klopid. Silla ehitamiseks on jõudu vaja,” kõneleb Ratas. „Aga usu mind, Karis saab hakkama!”