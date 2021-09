Rahutused on lõppenud. Tuneesia vaatab lootusrikkalt tulevikku

25. juulil, päeval, kui Tuneesia kuulutati vabariigiks, saatis president Kais Saied laiali valitsuse ja külmutas 30 päevaks parlamendi tegevuse. Lääne meediast käisid läbi terminid, nagu „putš” ja „diktaator”. Samu sõnu kasutasid presidendi poliitilised oponendid. Praeguses olukorras pole tegemist kummagagi, väidab Eesti aukonsul Tuneesias Jelil Bouraoui. Üle terve maa tervitas rahvas president Saiedi otsust tantsude ja tulevärgiga. Presidendi suurt toetust näitab veelgi ilmekamalt see, et rõõmsalt hõisati isegi konservatiivset islamistlikku Ennahda parteid toetaval saarel Djerbal. Mis Tuneesias toimub? Miks on enamik tuneeslasi 2011. aastal alustanud Ennahdast tüdinenud?