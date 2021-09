Söömishäiriku igapäev: vahepeal tahtsin isegi paelussi, et kaalust alla võtta

„Mäletan, et seisin Barbie-nukuga peegli ees ja tõmbasin kõhu paljaks – mõtlesin, et natuke veel ja näen peagi samasugune välja,” meenutab Anna* seika lasteaiast.

Juba päris väiksena toidu ja minapildiga tülli pööranud Anna meenutab lapsepõlve mõrumagusalt. Ta olnud üpris sale laps, kuid koolieelikuna märkas kehade erinevust.

Söömishäired saavadki sageli alguse juba lapsepõlves, ehkki seda ei osata alati märgata. Viieaastane laps ei peaks muretsema kaalu pärast ega vaatama enda keha kriitilise pilguga. 11-aastane ei peaks mõtlema sellele, kui palju kaloreid ta on päeva jooksul söönud või et õhtusöögiks „pole enam ruumi”. Ka 15-aastane noor ei tohiks sattuda toiduga aastatepikkusesse võitlusse seetõttu, et tema vanemad või sõbrad-tuttavad on teinud kohatuid kommentaare.