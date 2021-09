ARVUSTUS | Suurlinna äng passib pimedasse sügisõhtusse

Kolmandas hooajas saab „Babülon-Berliinist” neo-noir’i stiilis mõrvamüsteerium, kus segunevad saksa ekspressionismi stiilitunne ja läheneva majanduskriisi eelne tume õhustik. Mõne vaataja arvates läheb sari langevas joones edasi ja kolmas hooaeg on pettumus. Minu meelest on see just hea valik, et aeg korraks maha võetakse ja keskendutakse tegelastevaheliste suhete lahti harutamisele ning üksikute inimsaatuste traagikale sel pöördelisel ajal.