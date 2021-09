Nii ongi meil olukord, kus 84% kohalikest üliõpilastest oma õpingute jooksul kõrvalt töötavad ning seda keskmiselt 28 tundi nädalas, enamik nendest täiskoormusega õppides - miski, mis paljudele Lääne- ja Põhja-Euroopa vaatlejatele on mõistmatu - ja riigikogu olulise tähtsusega riiklik küsimus kõrghariduse rahastamise teemal aina läheneb ilma, et see üldse nagu probleem oleks. Nii, nagu seda küsimust ignoreeriti kümme aastat tagasi kõrgharidussüsteemi reformides, ignoreerime seda nüüdki.