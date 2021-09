JUHTKIRI | Veab! Paljud lahkuvad pensionisambast „preemiaga”

Võib-olla on veel parem kinnitus see, et paljudel pensionisambast raha välja võtjatel pole eales olnud pangakontol nii palju raha, kui sinna nüüd laekub. Igakuistest väikestest, peaaegu märkamatutest sissemaksetest on kogunenud tuhandete eurode suurune summa, millega saab teha suuri plaane. Alustada pärast võlgade tagasi maksmist uut, kiirlaenuvaba elu. Pidada maha üks korralik tarbimispidu. Lisada väljavõetud rahale kodulaen ja osta kodu. Hakata ise investeerima.