FOTOD | Fotografiska avab uue hooaja maailmakuulsa Nick Brandti loominguga

„Meil on väga hea meel näidata Tallinna Fotografiskas Nick Brandti loomingut ja olla esimene, kes antud näitust rahvusvahelises Fotografiska võrgustikus näidata saab. Tegemist on massiivse näitusega, mis muudab teema vastuvõtmise ja hinge pugemise veelgi võimsamaks,” kirjeldab näitust Fotografiska kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents. “Oma töödes muudab ta sünguse ja meeleheitlikkuse teravaks ja valusaks iluks. Loomulikult pole oluline ainult pilt vaataja ees, vaid ka lugu selle taga nagu kõigi Fotografiskasse jõudvate tööde puhul. Loodusest hoolimine, vastutustundlikkus, jätkusuutlikkus ja teadlikuma maailmapildi loomine – need märksõnad seovad Nick Brandti ja Fotografiskat.”

Nick Brandt sündis 1964. aastal Suurbritannias Londonis ning elab praegu USAs Californias. Tuntust kogus Brandt 90ndate algul muusikavideote lavastajana, olles mitmete auhinnatud videote taga nagu Michael Jacksoni "Earth Song" ja "Stranger In Moscow" ning Whitney Houstoni "I Have Nothing" ja "I Will Always Love You". Aastal 2001, olles pettunud, et ei suutnud filmilindile jäädvustada oma tundeid ja armastust loomade vastu, mõistis ta, et fotograafia abil on seda võimalik saavutada.