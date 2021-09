LUGEJA KIRJUTAB | "Ma ei maksa enne sentigi makse, kui libapandeemia välja kuuutanud poliitikud vastutusele võetakse"

Usun, et selliseid väliseestlasi nagu mina, kes kusagile koroonalõksu on jäänud, on juba tuhandeid. Paljudel neist on ka oma firmad Eestis, mille püsimajäämine on tänastes tingimustes kahtlane.