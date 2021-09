Viljandis ringi kõndides paistab, et linnas on justkui kõik olemas. On on teater, muuseumid, hotellid ja palju kultuuri. Siiski pole Viljandis veekeskust, mis on ühe linna jaoks oluline osa. Isegi väiksemates kohtades Viljandi ümber on juba tubased veemõnude nautimise võimalused olemas, kuid folgipealinna need veel jõudnud ei ole.

