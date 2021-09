FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele Eerik-Niiles Krossi väide, et vaktsineeritute risk koroonaviirusega nakatuda on vaktsineerimata inimestest 200 korda väiksem?

Kontrollime kõigepealt, kas Krossil on õigus, et vaktsineeritute nakatumisrisk on teistest 200 korda madalam. Seejärel kontrollime, kas vaktsineeritutel on 200 korda väiksem risk teisi nakatada.

Värskeimad Eesti vaktsineerituse hinnangud näitavad, et Krossi väide nakatumise kohta pole tõene. TEHIKult pärinevaid juuli- ja augustikuu andmeid analüüsinud Krista Fischer viitab, et vaktsineeritud inimesel on 4, mitte 200 korda väiksem tõenäosus koroonaviirusesse nakatuda kui vaktsineerimata inimesel (vt Facebook). Neil, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja ka vaktsineeritud, on aga 20 korda väiksem oht uuesti nakatuda (vt kriis.ee).