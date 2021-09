KOLUMN | Mart Kadastik: pandeemia pani populistid kahvlisse

Isegi lameda maa peal võib kukkuda, selgub, kui lugeda vandenõuküllast portaali Telegramm: „Kes võttis EKRE-l munad maha? EKRE on eeskujulik tuulelipp? Martin Helme, kas sinu kehtestatud piirangud olid paremad?”

EKRE-l on põnev aeg. Erakonna populaarsus on teinud tänu Keskerakonna äravajumisele tubli hüppe, aga suurema toetajaskonna hoiakud ka varieeruvad rohkem.

Toetajate erisuguseid ootusi rahuldavad eri pead. Kalle Grünthal ajab suust välja mida iganes, Mart Helme ründab sihikindlalt ja reljeefselt riigivõimu. Martin Helme hoiab veidi viisakamat joont, tunnistab, et on vaktsineeritud, aga lisab kohe, et vaktsiinide tõhusus on kõige rohkem 50% ja maskide oma nullilähedane.