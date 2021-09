Raivo Kivikangur: kui ainult raskest tööst ei piisa, et edukas olla - mida teha?

Londoni Ülikooli 2019. aastal läbi viidud laiapõhjaline uuring jõudis tulemuseni, et peaaegu pooled Euroopa Liidu elanikest tegelevad töötamisega ka töövälisel ajal, kolmandik on sunnitud töötama pidevalt või tihti n-ö turbokiirusega. Järeldustes tuuakse välja, et töövälisel ajal töötama sunnitud inimesed kogevad selle tulemusena väsimust, kurnatust ja stressi ning rahulolematust enda tööga.

Kuulates motivatiooni kõnelejaid, soovitatakse meil edu saavutamiseks 24/7 vahetpidamata tööd teha. Lisaks soovitusele, et puhkus on laiskadele seatakse, eesmärgiks olla 100% ärkvelolekuajast ülimalt produktiivne, näpistades tihti lisa ka lähedastega koos veedetud ajast või isikliku une arvelt.

Priskeks kirsiks väsinud olemisega kreemitordil on tarkustera, mida teab enamik eestlasi juba varajasest noorusest - raske tööta ei kasva midagi peale umbrohu.