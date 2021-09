Kliimaeesmärgid panevad suure trahvi ähvardusega Eesti metsa langetamisele piirid ette

Mitu keskkonnaministrit on juba alla andnud. Vaidlus küsimuse üle, kui palju oleks paras Eestis aastas metsa raiuda, on üks poliitiliselt tulisemaid kartuleid üldse.

Ühel pool on metsa kasutav majandus: puidutööstuse eri harud, energiatootmine jne. Neile näib, et Eestis on raieküpset metsa päris palju, mida kinnitab ka statistika. Peaaegu 40% metsa on rohkem kui 60 aastat vana. Mõistlik oleks ju kasutada loodusvara ära enne, kui see ise pikali kukub ja ära kõduneb?

Teisel pool on keskkonnakaitsjad, aga ka metsa tähtsaks pidav rahvas.