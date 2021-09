See on fakt, et meil ei ole võimalik kiiresti kasvatada psühholoogide, logopeedide, eripedagoogide ja sotsiaaltöötajate arvu. Seda puuduolevat spetsialistide hulka peavad täitma hakkama digitaalsed platvormid, mis pakuvad eneseabiharjutusi ja suhtlust päris- või mängukaaslasega.