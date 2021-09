FOTOD | Aasta võrra edasi lükatud XIII noorte laulu- ja tantsupidu saab nimeks "Püha on maa"

Täna esitletud XIII noorte laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi autoriks ning ühtlasi ka peo peakunstnikuks on Mart Anderson, kelle töö osutus valituks koostöös Eesti Disainikeskusega läbi viidud konkursil. Andersoni loodud kujunduskeele keskseks elemendiks on originaalne, hoogne ja kaasaegne tüpograafia. Lisaks originaalšriftile koosneb visuaalne identiteet veel tunnuskujunditest, taustamustrist ja värvipaletist. Täiendava pildimaterjalina leiavad kujundustes kasutust väärikate kodumaiste kunstnike graafilised teosed.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“ toimub 30. juunist kuni 2. juulini 2023 Tallinnas. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg, tantsupeo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman ning rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin. XIII noorte laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi autor on Mart Anderson.