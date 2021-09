„Ajab lausa nutma.” Eksperdid peavad Tallinna „kiireid” rattateid käpardlikeks ja eluohtlikeks

Tallinna Kaubamaja kõrval rattateel ei ole kuidagi märgistatud, kelle jaoks see mõeldud on. Pealegi on seal lahendamata poest väljujate tee, ülekäiguraja ja rattatee ohutu ristumine, rääkimata poolikust ruumiplaneerimisest.

Foto: Priit Simson