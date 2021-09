Mart Helme: tulekul on täiuslik geopoliitiline torm - liberaalse demokraatia kollaps

Sümboolne on see, kui armetu kaardimajakesena kukkus Afganistanis kokku üksnes okupatsioonijõudude tääkide otsas istuda suutnud nukuvalitsus. Ja prohvetlik see, kui savijalgadel püsib nn liberaalne demokraatia tegelikult.

Afganistan on aga alles algus. Kõik mittepropagandistidest analüütikud on juba praegu osundamas täiuslikule tormile geopoliitikas, mis sünge pilvepardana taevavõlvi mööda ülespoole rühib.

Selle tormi kese on eelkõige Vaikse ookeani Kaug-Ida poolsel rannikul, aga purustavad tornaadod jõuavad vältimatult ka meie regiooni.