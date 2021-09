Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom, kelle huvid on suurelt Euroopalt nihkunud enne kohalikke valimisi Kopli kanalisatsiooni, Telliskivi veevärgi ja muu põnevama poole, on võtnud sõna ka laiemal teemal, nimelt etnilise vastandumise küsimuses (ERR 05.09). Teda ilmsesti häirib Isamaa tõdemus Keskerakonna venemeelsusest ning seetõttu väidab ta, et Keskerakond on ainus, kes seisab eesti ja vene emakeelega inimeste eest.