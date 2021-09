KUULA SAADET | Kas põrandakattematerjalide hulgast leiab rohelisi valikuid ja kuidas neid ära tunda?

„Teadlikult rohelisemat otsiv tarbija on üldjuhul valmis ka rohkem maksma. Teine küsimus on see, et kas roheline valik alati on kallim. Ma julgen väita, et see on tihtipeale müüt, aga mingites olukordades muidugi ka reaalsus,” ütles Sven Ersling.

Saatejuht uuris seepeale, milline inimene on teadlik tarbija, kas pigem moe -ja trenditeadlik noorem inimene või keegi, kes, hindab rohelist mõtlemist juba pikemat aega. „Kui keegi poodi sisse astub, kas te oskate tema käitumise või välimuse või millegi muu põhjal öelda, et vot sellist tüüpi inimene nüüd võiks olla siin keskkonnateadlikum?”

Ersling ütles, et pigem mitte. „Teadlikkus väljendub müügi- või teenindussituatsioonis läbi selle, et need küsimused on paremini ette valmistatud ja on midagi endale selgeks tehtud, mida tahetakse veel teada. Aga üleüldiselt, et võib-olla mitte ainult põrandamaailmast, vaid tervikuna mulle tundub, et see on täna pigem noorem seltskond või siis juba professionaalid, et pean siin silmas kas siis sisearhitekte, kes oskavad küsida küsimusi rohenurga alt.”

Kas roheline ikka on roheline?

Paljud tarbijad suhtuvad rohelisega seonduvasse kerge skepsisega, sest rohepööret varjutab negatiivse alatooniga termin rohepesu, kus reklaamitakse välja asju, mis tõele ei vasta. Kuidas eristada ühte teisest, muu hulgas põrandate kontekstis?

Anna-Maria Tuisk-Küün ütles, et on teatud valik tooteid, mis on 100% looduslikud, nagu villavaibad, täispuitpõrandad, puitparketid, spoonparketid. Tihti ei teata ka seda, et linoleum koosneb 100% looduslikest komponentidest. Kuid rohelised tooted ei ole tingimata 100% looduslikud põrandakatted. Mittenaturaalsetel materjalidel on näiteks tootesertifikaatidel välja toodud ka taastöödeldud materjali osakaal, mis tootjatel jõudsalt kasvab.